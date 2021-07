Sutera. Rappresentanza del Comune alla presentazione a Palermo dei progetti “Borgo dei Tesori Fest” e “Ho scelto il sud”.

SUTERA. C’era anche una rappresentanza del Comune di Sutera in occasione della presentazione presso lo Spasimo di Palermo di due progetti importanti: Il Borgo dei Tesori Fest che nasce all’interno della Fondazione Le Vie dei Tesori in collaborazione con tutti i Comuni e Fondazione con il Sud e sostenuto da IGT e Fondazione Sicilia, a cui hanno aderito 60 Borghi siciliani, ed il progetto “Ho scelto il Sud” i cui protagonisti sono e saranno giovani talenti che dopo un’esperienza di studio-lavoro fuori dalla Sicilia hanno scelto e deciso di ritornare nella propria terra d’origine per mettersi in gioco dal punto di vista lavorativo, professionale ed esperienziale.

La manifestazione è stata curata e presentata dalla Presidente de Le Vie dei Tesori Dott.ssa Laura Anello alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Palermo Mario Zito, dell’Assessore Regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Alberto Samonà e del Presidente della Regione Nello Musumeci. Hanno fatto da sfondo i testi e le apprezzatissime note musicali di Mario Incudine e Antonio Vasta.

A tale manifestazione hanno partecipato gli amministratori, Sindaci e Assessori dei Comuni aderenti alla nuova Associazione. L’Assessore alla Cultura Giovannella Difrancesco accompagnata da due giovani volontari del servizio civile, Gianfranco Buttaci e Raimondo Pardi, hanno partecipato per conto del Comune di Sutera, che ha aderito a questa nuova ed importante iniziativa culturale di grande rilevanza turistica.