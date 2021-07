Serie D. Sancataldese. Il presidente La Cagnina: “In serie D l’obiettivo è fare un buon campionato con una salvezza tranquilla”.

S’è svolta stamani la conferenza stampa con il riconfermato tecnico Alessandro Settineri. Alla conferenza era presente il presidente Ivano La Cagnina, ma anche il direttore tecnico Lirio Torregrossa e il direttore sportivo Massimo Ferraro.

In estrema sintesi, il presidente La Cagnina s’è detto orgoglioso di essere stato confermato presidente ed ha anche ringraziato gli imprenditori che lo sostengono in questo progetto sportivo fatto di persone che amano la Sancataldese. La Cagnina ha ringraziato Dolenti e Di Marco per tutto quello che hanno fatto per la Sancataldese ed ha anche espresso la propria felicità per il fatto che, tanto il Dt Torregrossa quanto il ds Ferraro, faranno parte dello staff tecnico della Sancataldese anche per la prossima stagione. Per il resto, il presidente ha ribadito che in serie D l’obiettivo è “fare un buon campionato, una salvezza tranquilla senza proclami”.

Infine, La Cagnina, nel ribadire la stima nei riguardi di mister Settineri, ha auspicato che il Comune dia alla Sancataldese il nulla osta per lo stadio in quanto la prossima settimana va definita l’iscrizione.

Il tecnico Alessandro Settineri ha ringraziato la società per averlo riconfermato e per aver apprezzato il lavoro portato avanti la passata stagione. Ha parlato anche lui di un campionato di serie D difficile ma ha anche ribadito che l’arma vincente, ancora una volta, può e deve essere l’unione. Il tecnico verdeamaranto ha ribadito che la squadra dovrà conservare una propria identità di gioco e una sua personalità.

Il direttore tecnico Lirio Torregrossa ha posto come obiettivo quello di salvarsi prima possibile in un campionato lungo e difficile come quello di serie D nel quale militano squadre di indiscusso blasone. Il direttore sportivo Massimo Ferraro, infine, ha ribadito che l’obiettivo stagionale per la Sancataldese deve essere la salvezza ed ha posto l’attenzione sull’esigenza di avere una batteria di under adeguata anche perché in serie D ne giocano quattro. (Foto Curyum da Sancataldese Calcio Official).