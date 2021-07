Rassegna stampa. La coppia nissena Niccoli-Ribellino ai “tricolori” in Sardegna

CALTANISSETTA – La coppia Niccoli – Ribellino ai “tricolori” in Sardegna Alla fine, nonostante abbia vinto il titolo regionale del campionato di Padbol aggiudicandosi la prima edizione del Sicilia Padbol Cup, la coppia nissena formata dal campionissimo della pesistica Mirco Scarantino e da Matteo Niccoli, ex calciatore dell’Empoli, non potrà partecipare al campionato italiano assoluto di padbol.

Mirco Scarantino, infatti, per impegni pregressi, non potrà partecipare alla prima edizione di padbol. Al posto del campionissimo della pesistica nissena e nazionale ci sarà Massimo Ribellino. Il campionato italiano si svolgerà nel corso di due giorni, sabato e domenica, in Sardegna e per i due padbolisti nisseni del Padbol 93100 costituisce certamente una vetrina importante. Anche perché la coppia Ribellino –Niccoli si ritroverà a sfidare le migliori coppie delle Regioni italiane per provare ad aggiudicarsi la storica prima edizione del campionato italiano assoluto o comunque tentare di conquistare un piazzamento importante.

Insomma, un momento davvero speciale non solo per i due atleti nisseni, ma anche per l’intero movimento del padbol nisseno che, in questi ultimi mesi, sta facendo passi da gigante in termini di crescita e qualità. In precedenza, la coppia del 93100 Padbol Caltanissetta aveva conquistato il diritto a partecipare al campionato italiano dopo aver conquistato la vittoria nel campionato regIonale nella finalissima che s’è svolta nello Sport Village di Caltanissetta sotto l’egida organizzativa del Padbol 93100 di Donato Parla.

Per la cronaca, in un girone di ferro che comprende, oltre al Padbol Trasimeno, anche i padroni di casa del Padbol Ferrini Cagliari e il Padbol Livorno. Nell’altro girone, invece, si sfideranno Padbol Roma, Padbol Genova, Padbol Lanciano e Padbol Ulivi Village. (Nella foto da sinistra: Mirco Scarantino, Massimo Ribellino e Matteo Niccoli)