Questura di Caltanissetta, #EsserciSempre per la sicurezza dei cittadini: mercoledì un evento in centro storico

La Polizia di Stato di Caltanissetta mercoledì 14 luglio ha organizzato l’evento diffuso #EsserciSempre per contrastare sottolineare alla cittadinanza la presenza attiva e capillare delle forze dell’ordine.

L’evento si svolgerà dalle ore 18.00 alle ore 23.00 tra la piazza Garibaldi, Corso Umberto I e Largo Barile.

Nel corso principale cittadino saranno posizionati: il Camper informativo violenza di genere, il Camper/stand informativo della Polizia Stradale, il Pullman Azzurro progetto “Icaro” della Polizia Stradale, lo Stand e veicolo Fullback della Polizia Scientifica, il Gruppo Sportivo Fiamme Oro – Sezione pesistica di Caltanissetta, il Reparto artificieri antisabotaggio della Polizia di Stato, le Unità Cinofile della Polizia di Stato, il Reparto a Cavallo della Polizia di Stato, lo Schieramento di mezzi adibiti al controllo del territorio e ad altri servizi istituzionali.

“La Polizia di Stato, con questo evento, si apre alla cittadinanza nei vari fronti della sicurezza – ha sottolineato il Questore invitando i Nisseni a partecipare -. La prevenzione si realizza insieme”. Ed è proprio per sottolineare questo ultimo fondamentale aspetto che dalle ore 19.00, a Largo Barile, si svolgerà una premiazione nella quale il Questore consegnerà riconoscimenti a poliziotti che si sono distinti per meriti di servizio e a cittadini distintisi per il contributo assicurato durante l’emergenza pandemica alla comunità nissena.

La cerimonia, presentata dalla giornalista Anna Rita Donisi, sarà inframezzata dall’esecuzione di brani musicali interpretati dal Soprano Liliana Aiera tra i quali la “Preghiera del Poliziotto” di Massimo Bizzarri e Giuseppe Marcucci che chiuderà la cerimonia.

Seguirà la presentazione del romanzo poliziesco dal titolo “Non rompere niente” della scrittrice siciliana Marilina Giaquinta, già dirigente della Polizia di Stato.