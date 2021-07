Ok a norma M5S all’Ars per agevolazioni a chi riqualificando riduce volume destinandolo a spazio verde.

Una riduzione degli oneri di urbanizzazione da parte dei Comuni per i cittadini che decidono nel riqualificare, di ridurre le volumetrie, destinando ad aree a verde parte degli spazi edificati. E’ quanto prevede l’emendamento della deputata del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci, approvato all’assemblea regionale siciliana nell’ambito del DDL edilizia che ha avuto il disco verde in queste ore a Palazzo dei Normanni.

“Grazie a questa norma – spiega Schillaci – riusciamo ad incentivare i cittadini che presentano progetti di ristrutturazione o riqualificazione di immobili a destinare più spazio alle aree verdi che a quelle edificate con grande risparmio per le risorse e per l’ambiente. In questo modo ciascun Consiglio Comunale, previa deliberazione, avrà la possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione, premiando coloro che riducono l’espansione edilizia in favore degli spazi verdi” – conclude Schillaci.