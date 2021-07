Italia, litiga col padre e lo uccide a coltellate nel Mantovano

Tragedia familiare ieri intorno alle 23 a Ostiglia (MN): un 50enne ha ucciso il padre a coltellate per una lite per futili motivi. Su indicazione del 118, intervenuto in un’abitazione privata della prima periferia cittadina, in via Colombo, dopo una chiamata alle 23.15, la pattuglia della locale stazione dei carabinieri ha trovato il corpo esanime di P.M., classe ’45, il cui decesso era stato constatato dal medico intervenuto.

Il Nucleo investigativo del comando provinciale di Mantova, con la squadra addetta ai rilievi scientifici sulla scena del crimine, ha ricostruito la dinamica dei fatti e il movente, oltre a individuare l’autore del delitto e recuperare l’arma utilizzata.

Poco prima delle 23, un diverbio per futili motivi fra padre e figlio, entrambi non noti alle forze di polizia per problemi di giustizia, ha spinto il 50enne ad aggredire il padre con un coltello da cucina e a colpirlo ripetutamente, fino a ucciderlo. Gli uomini del colonnello Antonino Minutoli, comandante provinciale dei carabinieri di Mantova, hanno, quindi, proceduto all’arresto di P.L., classe ’71, e, dopo le formalità di rito, lo hanno accompagnato presso la locale casa circondariale.