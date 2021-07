Incendi, “Difendiamo la Sicilia”: l’appello di Cordella, presidente ANPPE Vigili del Fuoco

“In questi ultimi giorni, i Vigili del Fuoco del Paese, sono impegnati con uomini e mezzi, in diversi incendi, dovuti sia all’incuria dell’uomo ma anche da un eccezionale ondata di calore. Ci giungono notizie di situazioni critiche, dopo la Sardegna in queste ore di criticità in Sicilia, in particolare a Catania. Le fiamme in alcune circostanze hanno costretto l’evacuazione degli abitanti” cosi Fernando Cordella Presidente ANPPE Vigili del Fuoco.

“Oramai la situazione degli incendi stà diventando insostenibile, ancora una volta ci rivolgiamo alle istituzioni affinché si avvii un piano di prevenzione antincendio boschivo che coinvolga tutti i territori con interventi di difesa passiva per la riduzione dei danni al patrimonio boschivo del nostro Paese ed un controllo del territorio contro i piromani” continua Cordella “serve una cabina di regia che pianifichi la politica di prevenzione per i prossimi anni, il cambiamento climatico che sta colpendo il pianeta è alle porte.

Abbiamo l’obbligo di difendere l’ambiente che ci circonda, i nostri territori e nostri luoghi di arte, non possiamo abbandonarli, ecco perché lanciamo l’allarme, puntiamo su una corretta prevenzione e investiamo sulla cura del territorio prima di tutto per il rilancio del nostro Paese”.“Un grazie ai Vigili del Fuoco, alla Protezione civile e a tutti coloro che stanno lavorando senza sosta per difendere il nostro Paese” conclude Cordella.