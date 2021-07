Il ministro Speranza: “La pandemia da Covid non è finita; bisogna correre sulle vaccinazioni”.

“Purtroppo la pandemia da Covid non è finita. Dobbiamo dire la verità: i numeri ci segnalano, anche in altre parti d’Europa e del mondo, che nonostante una vaccinazione significativa, il contagio può esserci a causa di queste varianti, soprattutto della variante Delta”.

Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza in occasione di una visita all’ospedale ‘San Leopoldo Mandic’ di Merate (Lecco). “Questo – ha aggiunto il Ministro – deve spingerci, ancora di più, a correre sulle vaccinazioni e a mantenere quell’atteggiamento di prudenza, di attenzione e di gradualità che io ritengo essere indispensabile. Dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo iniziato il 26 di aprile, che è una strada di gradualità e di grande prudenza perché questa battaglia non è ancora vinta e l’insidia delle varianti è un’insidia con cui fare i conti con il massimo dell’attenzione”.

Il Ministro ha comunque evidenziato che, nonostante la circolazione di varianti più contagiose di Sars-CoV-2, “però non vi è dubbio che siamo in un’altra fase rispetto ai mesi passati”. Infine, sull’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari ha ribadito: “dobbiamo lavorare perché quella norma venga pienamente rispettata”. (Fonte Adnkronos).