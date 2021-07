Disabili gravissimi, ok a norma 5 Stelle, prorogata scadenza domande per il patto di cura al 30 settembre.

Grazie ad una norma presentata dal M5S (prima firma del deputato Antonio De Luca) concordata con l’assessore Scavone e sottoscritta da tutti i capigruppo è stato prorogato al 30 settembre per il solo 2021 il termine per la presentazione, parte dei disabili gravissimi, delle domande per ottenere il patto di cura .

“Si pone così rimedio – commenta De Luca – ai tempi strettissimi concessi dall’assessorato alla Salute per la presentazione delle istanze, considerato che la circolare relativa, emessa il 22 giugno scorso, fissava il termine ultimo per chiedere l’accesso al patto di cura al 30 giugno”.