Covid, Sicilia: impennata di casi, 386. Il tasso di positività balza al 4%

Sono 386 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 9.583 tamponi, con un tasso di positività che schizza al 4%. La corsa della variante Delta si fa sempre più rapida e la crescita prosegue a ritmi preoccupanti: rispetto a venerdì scorso l’Isola fa segnare il 92% di contagi in più e con un numero di tamponi di poco inferiore. Nessuna nuova vittima del virus rispetto a ieri, 117 invece le persone che hanno superato l’infezione e sono ufficialmente guarite.

Ancora in lieve aumento il numero dei ricoverati negli ospedali: 144 i pazienti in regime ordinario (+4 nelle ultime 24 ore) e 23 i posti letto occupati in terapia intensiva (+2) con 2 nuovi ingressi. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Palermo 80, Caltanissetta 78, Catania 66, Agrigento 59, Siracusa 43, Trapani 26, Enna 20, Ragusa 10, Messina 4.