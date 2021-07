Covid, ministro Speranza: “Con Delta significativo aumento casi, massima attenzione”

“La variante DELTA sta producendo, in Europa e non solo in Europa, un significativo aumento dei casi che richiede a tutti noi la massima attenzione. E richiede alle autorità sanitarie di seguire il tutto con assoluta accortezza”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al Question Time, oggi alla Camera.

“L’Ecdc, che è la nostra agenzia europea di riferimento per il controllo delle malattie, prevede che molto presto questa variante diverrà prevalente in tutta Europa – ha aggiunto – E tutti gli elementi fanno pensare che la stessa valutazione sarà valida anche per l’Italia”.