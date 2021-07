Covid, Italia: oggi 932 casi e 22 morti, positività stabile a 0,4%

Sono 932 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 794 di ieri e soprattutto gli 838 di sabato scorso, a conferma che il calo che proseguiva costante da 15 settimane inizia a invertire la tendenza. I tamponi sono 228.127, 19 mila piu’ di ieri, e il tasso di positivita’ rimane stabile allo 0,4%.

I decessi sono 22 (ieri 28), per un totale di 127.637 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che sono 9 in meno (ieri -16) con appena due ingressi del giorno, mai cosi’ pochi nel 2021 (entrambi in Campania) e sono 204. I ricoveri ordinari sono 75 in meno (ieri -63), 1.394 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con piu’ casi odierni e’ la Lombardia con 140 nuovi positivi; seguono Campania (+139), Sicilia (+134), Lazio (+85), Veneto (+66) ed Emilia Romagna (+65). I casi totali salgono cosi’ a 4.262.511. I guariti sono 3.110 (ieri 2.345), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.089.298. Gli attualmente positivi diminuiscono di 2.203 unita’ (ieri 1.579 unita’), e scendono a 45.576 in tutto, di cui 43.978 in isolamento domiciliare.