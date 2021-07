Covid, in Sicilia 115 nuovi casi e 5 morti

Leggero calo dei casi Covid in SICILIA. Nell’isola, il numero dei nuovi contagiati, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono 115 (-12), a fronte di un numero di tamponi effettuati superiore rispetto a ieri, 13.481 e che fa scendere l’indice di positivita’ allo 0,85%. Lieve incremento dei decessi, 5 (+1). I guariti sono 270, mentre gli attualmente positivi anche oggi registrano un calo; 160 unita’ in meno per un numero totale di 3.725. Sul fronte ospedaliero si evidenzia un leggero incremento dei ricoverati con sintomi che sono 154 (+3); altrettanto lieve l’incremento nelle terapie intensive dove ci sono 19 ricoverati (+1) con un ingresso. Infine in isolamento domiciliare vi sono 3.552 persone. (