Carabinieri. Progetto “Una stanza tutta per sè”. A Cefalù inaugurata aula per audizioni protette di donne vittime di abusi e violenze.

All’interno della Compagnia Carabinieri di Cefalù è stata inaugurata un’aula per le audizioni protette di donne nell’ambito del Progetto “Una stanza tutta per sé”, siglato fra Arma e Soroptimist International d’Italia mist International d’Italia con lo scopo di sostenere la donna nel delicato momento della denuncia di violenze e abusi.

Il progetto “Una stanza tutta per sé” ha già portato alla realizzazione in tutta Italia di numerose aule per audizioni nelle caserme sul territorio.

La crescente sensibilità del tema è un segnale di concreta apertura nei confronti delle vittime della violenza di genere, le quali vengono accompagnate passo per passo in questo percorso dai militari della “Rete Antiviolenza Carabinieri di Palermo”, costituita da militari distintisi per particolari attitudini personali e professionali, con il compito di affiancare i militari delle Stazioni Carabinieri della Provincia di Palermo nel complesso dialogo con le vittime di reati di genere.