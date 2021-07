Campofranco. Covid. Lunedì 2 agosto nuova giornata di vaccinazione al Palazzetto dello Sport.

CAMPOFRANCO. Lunedì 2 Agosto a partire dalle 9,30 al Palazzetto dello Sport si svolgerà la terza giornata di libera e volontaria vaccinazione per i cittadini, anche non campofranchesi, a partire dai 12 anni in su.

Sarà una sorta di “open day” con la possibilità di vaccinazioni aperte a tutti, sia ai residenti di Campofranco che quelli di altri comuni e anche ai numerosi emigrati che sono presenti in paese e nei paesi vicini in questo periodo.

Per le prenotazioni basta recarsi direttamente presso il presidio sanitario locale (“Ospedaletto”) diretto dalla dott.ssa Cettina Di Leo che curerà tutto quello che riguarda la parte medica e di prenotazione oppure, se si vuole, chiamare telefonicamente gli amministratori di Campofranco che si faranno da tramite.