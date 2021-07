Caltanissetta, rifiuti: nuova isola ecologica in via Ferdinando I

E’ stata attivata a Caltanissetta una nuova isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Proprio come il corner di via Malta, il conferimento avverrà utilizzando la tessera sanitaria per garantire la tracciabilità del rifiuto stesso.

Il macchinario, una volta entrato in fuzione, provvederà a pesare il rifiuto e depoisitarlo.

Sarà possibile, in tal modo, conferire in modo autonomo carta, cartone, plastica e vetro.

Proprio come avviene con la consegna del rifiuto all’isola mobile e al Centro di Raccolta Cammarella, l’utilizzo di questo ecopunto comporterà degli sgravi nella prossima bolletta.