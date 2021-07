Caltanissetta, inaugurazione nuova sede Audaces: sabato 3 luglio

CALTANISSETTA – Si svolgerà Sabato 3 Luglio 2021 a Caltanissetta l’inaugurazione della nuova sede della comunità militante Audaces Caltanissetta, attiva sul territorio nisseno dal 2018, nota per le varie azioni di riqualifica e volontariato, ogni singola azione svolta è sempre stata caratterizzata da tratti indelebili che vanno aldilà di qualsiasi contesto conforme alla società odierna, cercando di mettere sempre al primo posto il popolo italiano e le radici della patria, essa fa parte del circuito nazionale di Federazione che raggruppa le comunità militanti autonome di tutta Italia.

Dopo un lungo periodo di blocco, e chiusure per via delle svariate restrizioni dato il delicato periodo attraversato, i ragazzi della comunità militante nissena ripartono con l’inaugurazione del nuovo spazio che sarà principio delle battaglie per la riconquista dell’identità e della tradizione per amor della propria città e della nazione.

L’evento avrà inizio Sabato alle ore 16:30 in via San Giovanni Bosco 158/164, tema della giornata comunitaria sarà la Patria e la Riconquista, iniziando con la conferenza “Patria. Storia, Identità ed Eroi” interverranno Emanuele Merlino (scrittore e autore), Fabio Granata (politico e autore) e modererà Giuseppe Fiocco (Audaces – Federazione), a seguire l’intermezzo teatrale “Animula, Vagula, Blandula” monologo estratto da “ Le memorie di Adriano”, a cura del laboratorio teatrale Foro 753 di Roma.La serata si concluderà con il concerto in acustica dei Decima Balder.All’evento prenderanno parte le varie comunità militanti di Federazione provenienti da tutta la penisola, oltre ai vari partiti e movimenti di area presenti sul territorio nisseno.