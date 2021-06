Vaccino, Figliuolo: “Sfida si vince a giugno e luglio, ad agosto possibile flessione”

La sfida contro il Covid-19 si vince a giugno e luglio. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio 24.

“Ora siamo concentrati su giugno e luglio, la sfida si vince in questi 2 mesi. Ad agosto – ha spiegato -ci potrebbe essere una piccola flessione, ma io voglio invitare gli italiani a continuare ad aderire alla campagna vaccinale”. In riferimento al target settimanale il commissario ha confermato i 550 mila vaccini ma “dalla prossima vogliamo fare oltre subordinato all’arrivo dei vaccini a luglio. Per giugno mi accontento di 550-600 mila vaccinazioni al giorno”.