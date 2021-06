Usa: Fda, approvato primo farmaco in 20 anni contro l’Alzheimer

E’ stato approvato dalle autorita’ statunitensi il primo farmaco che rallenterebbe il declino cognitivo provocato dall’Alzheimer nelle prime fasi della malattia: si tratta di Aducanumab, un farmaco prodotto da Biogen, il primo per l’Alzheimer approvato dal 2003. L’impatto del farmaco potrebbe essere limitato e i medici sottolineano che non aiutera’ tutti i pazienti, si legge sul Wall Street Journal.

Secondo le stime della compagnia assicurativa Cigna, i pazienti potrebbero dover pagare 10.000 dollari o piu’ all’anno per il trattamento. Al momento, non si conosce il prezzo del farmaco. Negli Stati Uniti, circa 6 milioni di persone soffrono di Alzheimer e, secondo le stime di Cigna, fino a 1,4 milioni di persone potrebbero essere idonee al trattamento.

Nel 2019, 121.499 persone sono morte di Alzheimer negli Stati Uniti, ovvero il 54% in piu’ di un decennio prima, secondo i Centers for Disease Control and Prevention. Alla notizia, il titolo di Biogen e’ stato fermato a Wall Street. AAA-Pca