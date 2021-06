Umbria sospende seconda dose AstraZeneca a under 60

Sospese “precauzionalmente” per “la giornata odierna” in Umbria le somministrazioni di seconde dosi di vaccino AstraZeneca a tutti i soggetti di eta’ inferiore a 60 anni. La decisione e’ stata annunciata dal commissario per l’emergenza Covid in Umbria, Massimo D’Angelo, in attesa del pronunciamento del Comitato tecnico scientifico (Cts) anche sul possibile cambio di farmaco per i richiami. La Regione ha spiegato che “a seguito della decisione formale del Cts verranno rese note le indicazioni su come concludere il ciclo vaccinale dei cittadini sotto i 60 anni gia’ vaccinati con prima dose AstraZeneca”