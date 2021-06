Pallavolo. Florencia Ferraro giocherà in A2 la prossima stagione con Sigel Marsala.

CALTANISSETTA. Stavolta la bella favola sportiva e pallavolistica di Florencia Ferraro s’è arricchita di una nuova lettera, la più importante: la lettera A.

A come A2, come la categoria alla quale la giovanissima figlia d’arte parteciperà giocando nella Sigel Marsala. E’ stata la società marsalese ad annunciarlo con un comunicato nel quale ha reso noto l’arrivo della diciottenne nissena.

Florencia Ferraro la passata stagione aveva militato in B2 con il Bedizzole Brescia. Ora, finalmente, ecco arrivare la serie A2 con questa sua nuova esperienza alla Sigel. Per la play si tratta di un salto di qualità non indifferente nel contesto di una carriera che, in questi anni, a dispetto della giovanissima età, l’ha sempre vista avanzare ad ampi passi verso le alte sfere della pallavolo.

Di certo, ne ha fatta tanta di strada Florencia Ferraro da quando ha iniziato con la Nike San Cataldo. Poi il passaggio all’Orago Varese e il titolo italiano Under 14. Tornata in Sicilia ha militato nella Kondor Catania giocando in B2 all’età di 15 anni. Sempre in questo periodo è stata determinante nella storica promozione della Nike, guidata dal sua madre Susana Gorostiague, in serie C.

E da ultimo il suo passaggio al Bedizzole Brescia in B2, i play off conquistati ma poi sfumati per il Covid, e il suo annunciato passaggio alla Sigel Marsala che arricchisce il suo roster con una delle migliori pallavoliste di ultima generazione. Per Florencia i tratta di un grande sogno tramutatosi in splendida realtà.

Lei, per altro, fa parte di una famiglia nella quale lo sport è pane quotidiano, dal momento che sua madre, ex giocatrice professionista di pallavolo, è allenatrice della Nike. Suo padre Massimo, invece, oltre a coltivare la passione per il mondo dell’automobilismo, è anche dirigente della Sancataldese, mentre il fratello Matias ha militato con squadre come Nissa, Sancataldese e Città di Caltanissetta.

E ora questa nuova avventura sportiva a Marsala, una piazza importante per un progetto ed un percorso di crescita che Florencia Ferraro intende percorrere sino in fondo per arrivare all’ultimo gradino di un sogno sportivo per lei più vicino che mai: quello di giocare un giorno in serie A1.