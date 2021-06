Covid, Italia: oggi 1.400 casi e 52 decessi, positività 0,7%

Prosegue il trend di calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 1.400, contro i 1.255 di ieri ma soprattutto i 2.199 di mercoledi’ scorso. Con 203.173 tamponi, 9mila meno di ieri, ma il tasso di positivita’ rimane praticamente invariato allo 0,7% (ieri 0,6%). I decessi sono 52 (ieri 63), per un totale di 127.153 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 33 in meno (ieri -32) con appena 9 ingressi del giorno (e nessun ingresso in ben 16 regioni), e sono ora 471. Giu’ anche i ricoveri ordinari, 269 in meno (ieri -132), 3.064 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con piu’ casi odierni e’ la Lombardia (+256), seguita da Sicilia (+168), Campania (+167), Lazio (+143) e Puglia (+112). I contagi totali salgono cosi’ a 4.248.432. I guariti sono 5.399 (ieri 53.074, ma con maxi-recupero dalla Campania) per un totale di 4.019.424. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 4.051 in meno (ieri -51.884, sempre a causa dei recuperi): i malati ancora attivi sono ora 101.855. Di questi, sono in isolamento domiciliare 98.320 pazienti. (