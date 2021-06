Covid, Italia: oggi 1.325 casi e 37 morti, positività stabile 0,7%

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 1.325, contro i 1.400 di ieri, e soprattutto i 2.089 di giovedi’ scorso. Con 200.315 tamponi, circa 3mila meno di ieri, ma il tasso di positivita’ rimane stabile allo 0,7%. I decessi sono 37 (ieri 52), per un totale di 127.190 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Si allenta ancora la pressione sulle strutture sanitarie: le terapie intensive sono 27 in meno (ieri -33) con 15 ingressi del giorno, e scendono a 444, mentre i ricoveri ordinari sono 176 in meno (ieri -269), 2.888 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con piu’ casi odierni e’ la Lombardia (+232), seguita da Sicilia (+228), Campania (+131), Lazio (+119) e Puglia (+90). I contagi totali salgono cosi’ a 4.249.755. I guariti sono 4.533 (ieri 5.399), per un totale di 4.023.957. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 3.247 in meno (ieri -4.051): i malati ancora attivi sono ora 98.608, per la prima volta sotto quota centomila dal 15 ottobre 2020. Di questi, sono in isolamento domiciliare 95.276 pazienti.