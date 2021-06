Caltanissetta- Sostegno logistico al decimo Enduro dei Castelli, il moto club “Fuorigiri” ringrazia la DLF Nissa Rugby con una targa

Il vicepresidente del moto club nisseno “Fuorigiri”, Gianfranco Sardo, ha consegnato una targa ad Andrea Lo Celso, direttore sportivo della DLF Nissa Rugby, (nella foto) per ringraziare della preziosa collaborazione la squadra della palla ovale in occasione della decima edizione dell’Enduro dei Castelli che si è svolto a Caltanissetta domenica 20 giugno.

La DLF Nissa Rugby ha messo a disposizione la propria club house, presso lo stadio “M. Tomaselli”, prima per le operazioni preliminari della gara e poi come centro direzionale della gara e di elaborazione dei dati cronometrici.

Lo Celso sottolinea: “Intanto ringrazio il Fuorigiri il presidente Salvatore Sardo ed il vice Gianfranco Sardo per questo pensiero. Li elogio per la brillante e seguita manifestazione motoristica che hanno organizzato a Caltanissetta. Noi abbiamo voluto offrire il nostro supporto, consapevoli che la sinergia tra club sportivi di qualità e lungimiranti, è una preziosa risorsa per la nostra città: insieme possiamo fare tanto”.