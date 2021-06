AstraZeneca: Cts, casi trombosi rari con richiamo

“I fenomeni tromboembolici sono meno frequentemente osservati dopo somministrazione della seconda dose (secondo stime provenienti dal Regno Unito sono pari a 1,3 casi per milione, valore che corrisponde a meno di 1/10 dei gia’ rari fenomeni osservati dopo la prima dose)”.

Lo precisa il Cts in un parere espresso ieri e allegato alla circolare del ministero della Salute che riguarda la seconda dose del vaccino AstraZeneca. “Secondo quanto riferito dal direttore generale di Aifa, a oggi, in Italia, non sono stati registrati – spiega il Cts – casi di Vitt dopo la seconda somministrazione di Vaxzevria”.