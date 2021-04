Draghi, sostegno a chi ha perso tutto e per imprese che chiudono

“La logica dei nostri interventi e’ di due tipi: un sostegno alle persone – umanitario – per coloro che hanno perso tutto e non per colpa loro, un altro serve a evitare che le imprese per mancanza di liquidita’ chiudano o vengano acquistate da qualcuno che si presenta all’improvviso. Sta capitando”.

Cosi’ il premier Mario Draghi in conferenza stampa. “Ci saranno sicuramente settori industriali che con i cambi di comportamenti e tecnologie non avranno piu’ mercato, in quel caso significhera’ assistere la transizione”, aggiunge