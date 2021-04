Caltanissetta, Tilde Falcone alla classe politica: “Aiutate chi ha bisogno o fatevi da parte”

La consigliera comunale Matilde Falcone si appella alla classe politica della città di Caltanissetta invitandola a dare risposte -ma soprattutto soluzioni – ai cittadini.

“Ieri ho passato una giornata a rispondere a tantissimi messaggi di concittadini che volevano delucidazioni per i buoni spesa, il bando è scaduto il 12 Aprile.

Sono consigliera comunale, è il mio ruolo e lo faccio con estremo piacere e senso del dovere, ho contattato più volte l’assessora Andaloro per attingere notizie e ha risposto.

Più di 1300 famiglie hanno aderito all’avviso per i buoni spesa, sono una enormità, molte di queste prima della pandemia lavoravano e mantenevano dignitosamente la loro famiglia.

Adesso sono costretti a rivolgersi al comune per comprare il pane. Molti commercianti sono chiusi da cinque settimane, i miseri ristori tardano ad arrivare.

Anche io mi sento scoraggiata per questa nostra città, ma non perdo la speranza e cerco di lavorare per i miei concittadini, in silenzio.

Siamo in guerra e questo è il momento di combattere il nemico invisibile, urge dare risposte ai nisseni.

Per adesso combattiamo la guerra, dopo, quando tutto sarà passato faremo le nostre analisi politiche e valuteremo gli errori, senza fare sconti a nessuno.

Oggi abbiamo il dovere di trovare soluzioni per i nisseni, i nostri fratelli, e chi è più capace si spenda maggiormente affinché nessuno rimanga indietro.

La città è allo stremo – ha conclusola consigliera-, non posso perdermi in chiacchiere e proposte inutili, la gente chiede il pane e non possiamo pensare alle brioche, il consiglio elabori proposte utili a trovare soluzioni per la fame che attanaglia Caltanissetta.

Lo scoramento, la solitudine e la paura della morte fisica ed economica è dilagante, devo curare le ferite del mio vicino che mi chiede aiuto, non ho tempo per nessuna altra cosa.

A questo punto, faccio appello al senso di responsabilità della classe politica, tutta nessuna esclusa, qui c’è bisogno di aiuto, se siete capaci di combattere e avere fegato per farlo, fatelo, altrimenti fatevi da parte”.