Sicilia, Ambiente: pneumatici obsoleti trasformati in asfalto

In Sicilia gli pneumatici oramai obsoleti vengono trasformati in polverino da riutilizzare nel ciclo di produzione dell’asfalto.

È una delle sfide del progetto ‘Rubberap’, che sta conducendo il Laboratorio di strade, ferrovie e aeroporti del dipartimento di Ingegneria dell’Universita’ di Palermo, in collaborazione con la societa’ consortile ‘Ecopneus’ e che vede come partner l’Universite’ Gustave Eiffel, l’azienda trapanese ‘Smacom Srl’ e la start-up innovativa ‘Rub – Lab srl’ (entrambe con sede a Santa Ninfa, in provincia di Trapani) e la ‘DS Asfalti srl’.

Proprio a Santa Ninfa si e’ tenuto il primo test sul campo della ricerca: effettuate delle stese di prova per verificare l’assenza di limitazioni operative durante le fasi di miscelazione, stesa e compattazione.

Operai, imprenditori e tecnici di alcuni comuni del Trapanese hanno constatato come la lavorabilita’, l’emissione di fumi e la pulizia dei macchinari “risultano addirittura migliorate – dice una nota – rispetto agli asfalti convenzionali”.

“Si tratta di un metodo innovativo per l’Italia – spiega Luciano Spina, a capo della societa’ che lo promuovera’ in Sicilia – perche’ consente il riutilizzo dei vecchi pneumatici in interventi ecosostenibili per le strade”. La societa’ svizzera ‘Tyre recycling solution – Trs’ e’ un’azienda leader nel settore ed e’ titolare della licenza del brevetto americano ‘Asphalt Plus’.

Gia’ in America, da decenni, gli pneumatici obsoleti vengono resi riciclabili e impiegati nella produzione di asfalto. In Europa questa tecnica e’ stata impiegata recentemente, soprattutto in Spagna.

In Italia le normative ambientali hanno dato l’ok soltanto a novembre scorso. Da qui la collaborazione tra ‘Rub-Lab’, ‘Smacom’ e la ‘DS Asfalti’ con la ‘Trs’.