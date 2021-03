Via libera da parte delle case discografiche alla proposta di Amadeus di modificare il regolamento e permettere a Irama, costretto alla quarantena per casi di covid nel suo staff, di rimanere in gara con il video delle performance alle prove.

Questo l’ordine di uscita dei Big di stasera: Orietta Berti, Bugo, Gaia, Lo Stato Sociale, Irama Ermal Meta, Malika Ayane, Extraliscio, La rappresentante di lista, Random, Fulminacci, Willie Peyote, Gio Evan.