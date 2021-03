Proiettili al Sindaco di Corleone: la solidarietà di Musumeci

“Dopo l’attacco alla Chiesa, con il portone di Sant’Agostino incendiato il mese scorso, oggi, il proiettile e le esplicite minacce indirizzati al sindaco Nicolò Nicolosi rimarcano il clima intimidatorio e avvelenato che le Istituzioni civili e religiose, impegnate nel riaffermare la legalità, vivono a Corleone.

Al sindaco, che ha sempre reagito con coraggio e decisione ai tentativi che periodicamente mafia e criminalità mettono in atto per destabilizzare la legalità a Corleone, esprimo solidarietà, certo che continuerà nel percorso già intrapreso”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Un coro di messaggi di solidarietà sono arrivati anche da altre istituzioni politiche e religiose.

“Ogni volta che si ha notizia di una intimidazione rivolta a un magistrato, amministratore, sindaco, si registrano, come è giusto che sia, messaggi di solidarietà e vicinanza ma spesso, dal giorno dopo, il destinatario delle minacce rimane solo”. Lo scrive in una nota Valeria Grasso, responsabile del Dipartimento regionale Antiracket e antiusura di Forza Italia.

“Il sindaco di Corleone, Nicolò Nicolosi, – aggiunge Grasso – non deve essere lasciato solo ed è per questo che andremo a trovarlo per cominciare un percorso che dovrà avere un duplice obiettivo: non lasciarlo solo e iniziare un tragitto per fare conoscere Corleone e i suoi cittadini sotto un’altra immagine che non sia quella stereotipata di Corleone uguale mafia. Per questo voglio rivolgere un appello-invito alla cittadinanza di Corleone affinché stia vicina al sindaco Nicolosi per garantirgli sicurezza e incolumità. Sono convinta – conclude Grasso – che ognuno di noi ha il dovere di fare la propria parte per isolare il malaffare”.

“Ho sentito il sindaco di Corleone, gli ho espresso la mia solidarietà e quella dei deputati del gruppo PD dopo l’episodio intimidatorio che lo ha visto coinvolto”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars in merito al ritrovamento di una busta con un proiettile e minacce di morte indirizzata al sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi.

“Si tratta di una vicenda che inquieta e segnala, purtroppo, un clima di tensione che evidentemente si respira in quel territorio. Ci auguriamo – conclude Lupo – si faccia presto piena luce su quello che è successo”.