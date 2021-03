Roma- Un’ amica del proprietario di un alloggio in via Bartolomeo Perestrello, nel tentativo far visionare l’abitazione a dei possibili affittuari, poco prima di entrare ha sentito rumori e voci di persone provenire dall’interno. Allarmata, ha chiamato il 112: gli agenti prontamente intervenuti, aperta la porta d’ingresso hanno sorpreso sul fatto tre ladri.