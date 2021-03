Le regole non scritte delle chat online

Scrivere online a qualcuno può sembrare facile, ma chiunque ci abbia provato sa che si tratta di un’illusione. Quindi, per fare un po’ di chiarezza su come muoversi nelle chat e non fare brutta figura flirtando online, senzapudore.it ha condiviso alcune delle regole non scritte delle chat online che aiutano a trovare persone con mentalità simile.

Scrivi per primo e rispondi al tuo interlocutore

Sembra banale, ma chi inizia la conversazione ha sicuramente un’arma in più e appare fin dall’inizio come una persona sicura di sé, che è sempre un tratto affascinante. A volte, però, si può anche andare nel panico nel momento in cui ci si trova a parlare con qualcuno, senza sapere cosa rispondere. Non lasciate sfuggire minuti e ore preziose per cercare la risposta giusta. Prendete un bel respiro e fatevi avanti.

Mantieni i testi corti

State chattando con qualcuno, non scrivendo un romanzo. Nelle chat online bisogna essere veloci, rapidi, come in una conversazione di persona. Non è tremendamente noioso quando una persona inizia a fare un monologo impedendo agli altri di parlare? Ecco, questo errore è da evitarsi sia di persona, sia online. Oltretutto in una chat è ancora peggio, perché nessuno può interrompere l’altro e si rischia facilmente di perdere il filo della conversazione.

Controlla la grammatica del testo

Non credere che solo perché è una chat allora si possano fare errori grossolani di grammatica, ci faresti solo brutta figura. Una parola scritta sbagliata può capitare a tutti di tanto in tanto, ma questo non significa che si possa essere troppo superficiali. Un verbo “avere” senz’acca o un congiuntivo sbagliato fanno un effetto diverso di una parola scritta con le lettere invertite, un effetto peggiore.

Non andare nel panico se non ricevi una risposta

Può succedere. Magari la persona a cui avete scritto non ha visto il messaggio, o non ha la possibilità di rispondervi. Magari sta pensando a una risposta e poi le è passata di mente e tornerà a scrivervi più tardi. Oppure, semplicemente, non è interessata a proseguire la conversazione. Sono tutte cose che possono succedere, fanno parte del gioco. Continuare a scrivere a qualcuno che vi sta ignorando, magari anche cedendo e finendo con l’insultarlo, non vi farà fare bella figura. Anzi, avrà l’effetto opposto. Quindi in questo caso meglio aspettare un po’ e se non succede niente, proseguire e cercare un’altra persona con cui chattare.

Prova a essere positivo e usa battute nei tuoi messaggi

Non partire subito scoraggiato quando chatti con qualcuno. Anche se non vi vedete di persona sappi che si intuisce lo stesso attraverso la chat. Inoltre, iniziare una conversazione pensando che non porterà a niente difficilmente darà vita a qualcosa di diverso da un fallimento. Un giusto mindset è necessario anche in queste cose, e chiunque preferisce chiacchierare e conoscere una persona divertente e solare, invece di una musona e negativa. Un buon modo per fare colpo e rimanere nella mente di qualcuno? Le battute spiritose, ma che lo siano davvero. Sarebbe il caso di evitare battute di dark humor o offensive, e non provare per forza a forzare una risata. A nessuno piace il genere di persona che si crede il comico di turno: lasciate che la conversazione prosegua in modo naturale, provando a fare una battuta quando è il caso.

Questi sono solo alcuni suggerimenti per riuscire a fare colpo, la cosa più importante rimane comunque essere onesti con l’altra persona in chat a ricordarsi di trattare tutti in modo educato. Ottenere appuntamenti e incontri sarà facile, anche se a volte potrebbe volerci un po’.