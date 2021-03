Italia, covid: oggi 23.832 casi e 401 morti, positività al 6,7%

In lieve calo il numero di casi nelle ultime 24 ore in Italia: sono 23.832, contro i 25.735 di ieri (e gli oltre 26mila di sabato scorso). I tamponi processati sono 354.480, 10mila in meno rispetto a ieri, ma il tasso di positivita’ scende leggermente dal 7% al 6,7%.

Aumentano invece i decessi, 401 (ieri 386), per un totale di 104.642 vittime da inizio epidemia. Cosi’ come prosegue la crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 23 in piu’ (ieri +31) con 243 ingressi giornalieri, in totale 3.387, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 203 unita’ (ieri +164), 27.061 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La Regione con piu’ casi giornalieri e’ sempre la Lombardia (+4.810), seguita da Emilia Romagna (+2.560), Campania (+2.196), Piemonte (+2.141) e Veneto (+2.044). I casi totali salgono a 3.356.331. I guariti sono 14.598 (ieri 16.292), per un totale di 2.686.236. Mentre il numero delle persone attualmente positive sale di altre 8.914 unita’ (ieri +9.029), 565.453 in tutto. Di questi, 535.005 pazienti sono in isolamento domiciliare