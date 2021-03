Italia, Covid: 19.611 nuovi casi e 297 morti, tasso positività 7,2%

Cala il numero di nuovi casi di Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono stati 19.611 a fronte dei 23.839 di ieri. In calo anche il numero dei tamponi effettuati (272.630 oggi, 357.154 ieri) con il tasso di positivita’ che sale al 7,2% rispetto al 6,7% di ieri.

I morti oggi sono 297 (380 ieri), con il totale da inizio pandemia che sale a 107.933. I ricoverati con sintomi sono 28.701, con un incremento rispetto a ieri di 80 unita’. I pazienti in terapia intensiva 3.679, in aumento di 44 unita’ rispetto a ieri. Attualmente i positivi in Italia sono 573.235.

La Lombardia registra l’incremento maggiore di casi con 3.520 nuovi pazienti registrati nelle ultime 24 ore, segue l’Emilia-Romagna con 2.137, la Campania con 2.095, il Lazio con 1.836, la Puglia con 1.788, il Piemonte con 1.543, il Veneto con 1.404, la Toscana con 1.368.

Sotto quota mille nuovi casi invece la Sicilia con 953, le Marche con 505, il Friuli Venezia Giulia con 446, la Liguria con 392, la Calabria con 366, la Sardegna con 284, l’Abruzzo con 269, l’Umbria e la Provincia autonoma di Trento con 162, la Basilicata con 148, e chiudono la Provincia autonoma di Bolzano con 79 nuovi casi e 77 registrati sia in Molise che in Valle d’Aosta.