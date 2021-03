Cracolici (Pd): “L’assessore La Galla ritiri decreto di ridimensionamento e chiusura di diversi Istituti scolastici in Sicilia”.

“La scuola è un diritto, l’assessore Lagalla ritiri il decreto che prevede la chiusura ed il ridimensionamento delle attività di diversi Istituti che si trovano nelle aree svantaggiate della Sicilia”.

Lo dice Antonello Cracolici, parlamentare regionale del PD che ha presentato una interrogazione rivolta all’assessore regionale all’Istruzione e Formazione Roberto Lagalla nella quale chiede il ritiro del decreto assessoriale n.217 “Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica in Sicilia per l’anno scolastico 2021/2022”, pubblicato lo scorso 10 marzo.

“Tra gli effetti del decreto c’è la soppressione e la perdita di autonomia didattica di Istituti scolastici in alcune aree già caratterizzate da problemi infrastrutturali e di mobilità, comprese le isole minori. Oltretutto – prosegue Cracolici – il decreto non tiene conto che con l’ultima legge di stabilità nazionale è stata approvata una deroga per l’anno scolastico 2021/2022 sul dimensionamento scolastico, proprio per evitare la chiusura e la perdita di autonomia degli Istituti”.

Cracolici chiede dunque il ritiro in autotutela del decreto, per poterlo modificare recependo la deroga prevista dalla legge di stabilità nazionale.