Sono oltre cento i casi Covid da variante inglese in provincia di Ragusa. Ne da’ notizia l’Asp. “Ci sara’ sempre il nostro impegno affinche’ la risposta territoriale sia sempre forte ed e’ fondamentale affinche’ il sistema possa reggere l’onda d’urto – sottolinea il direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia -. Non possiamo sbagliare risposta in questo momento, mentre abbiamo un impegno tanto importante sul fronte delle vaccinazioni”