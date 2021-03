Covid, Musumeci: “In Sicilia dati non allarmanti, ma attenzione resta alta”

“In Sicilia i dati sono fisiologici e non allarmanti: è cresciuto il numero dei contagi ma non c’è pressione sugli ospedali e gli ingressi in terapia intensiva ieri sono stati appena quattro, anche il dato delle perdite umane è diverso rispetto alle settimane passate. Siamo convinti che in questo mese di aprile occorre tenere alta l’attenzione”. Lo ha detto il governatore siciliano, Nello Musumeci, intervenendo a ‘Progress’ su Sky Tg24