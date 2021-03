Con scuola chiuse in 17 Regioni 9 studenti su 10 in Dad

Da lunedì, se dovessero essere chiuse le scuole in 17 Regioni su 20 (tutte tranne Sicilia, Valle d’Aosta, e Sardegna), gli studenti in dad potrebbero diventare 7,6 milioni: nove su dieci. Sono i calcoli di Tuttoscuola che ricorda come non si verificava dal lockdown del 2020 una chiusura così massiva: 3 milioni e 500 mila bambini della scuola dell’infanzia e primaria, un milione e 500mila alunni delle medie e 2 milioni e 600mila studenti delle superiori potrebbero essere impegnati nella DaD. Nove ragazzi su dieci (90,1%) degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie potrebbero così essere impegnati nella didattica a distanza. Le uniche Regioni con la scuola in presenza potrebbero restare Sicilia, Valle d’Aosta, e Sardegna.