Caltanissetta, solidarietà da Unicredit: donati 20 tablet alla Onlus Fasted

UniCredit ha effettuato una donazione, per l’acquisto di 20 tablet, a favore di Fasted Caltanissetta, una Onlus che si occupa della tutela dei soggetti affetti da malattie croniche ereditarie del sangue, come talassemia, drepanocitosi e talasso-drepanocitosi.

L’acquisto dei tablet permetterà all’Associazione di digitalizzare tutte le pratiche burocratiche e, soprattutto, di svolgere tutte le attività afferenti ai soci in forma digitale con la creazione di una community che consentirà di rispettare i criteri di distanziamento sociale imposti dalla pandemia.

Tutti i soci potranno beneficiare di assistenza e servizi online.

“UniCredit è da sempre vicina alle esigenze dei territori in cui opera – sottolinea Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit – Il tema della solidarietà ci sta particolarmente a cuore come banca: noi vogliamo essere non solo finanziatori ma anche protagonisti e facilitatori di un cambiamento nella società.

Per UniCredit essere banca del territorio significa anche fornire un contributo concreto alle necessità delle comunità nelle quali la banca opera supportando il mondo del volontariato”.

“Con il progetto ‘Accorciamo le distanze’ – spiega Filippo Meli, presidente di Fasted Caltanissetta Onlus – intendiamo dotare i nostri soci di moderni sistemi informatici che gli consentano di non doversi allontanare dalle proprie abitazioni, considerando che già sono costretti a recarsi in ospedale ogni 15 giorni per effettuare la propria terapia trasfusionale salvavita”.