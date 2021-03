Caltanissetta rivive le processioni della Settimana Santa: le date delle repliche

A Caltanissetta non si può dire di essere a Pasqua senza aver vissuto le processioni e i riti della Settimana Santa.

E non si tratta di scendere in centro storico per incontrare e chiacchierare con amici e parenti che non si vedono da tempo.

Non è per il profumo dello zucchero filato, della Cubaita o del pane con le panelle che si diffonde nell’aria e inebria le narici.

Per un devoto cristiano la Settimana Santa è un’opportunità per riscoprire la Passione di Cristo, rapportare quel dolore o quel perdono alla propria vita, riscoprire che, nonostante tutto, esiste una Resurrezione.

Ed è per poter ritrovare sé stessi, nel silenzio più grande, nel raccoglimento e nella Preghiera, così come il Vescovo Monsignor Mario Russotto ha più volte ribadito nelle sue omelie e nei suoi discorsi, che è giusto rivivere le nostre tradizioni.

Il Fatto Nisseno, anche quest’anno, ha deciso di rispondere a questo bisogno primordiale dei cittadini e, da oggi, trasmettere dalla propria pagina Facebook, le processioni svolte negli anni passati.

Ritornare alle origini, ricordare l’amore vissuto accanto a chi, da bambini, ci portava a quelle processioni, lo stupore nel vedere quella barca piena di fiori, maestosa, uscire dalla porta della Biblioteca Scarabelli e scendere verso la strada, verso il popolo, quasi per abbracciarlo proprio come avvenne duemila anni fa.

Fermarsi in un angolo e attendere che, lentamente, uno dopo l’altro scorrano i gruppi sacri per mostrare come ci sia sempre un momento nella nostra vita nella quale è possibile scegliere e abbracciare la nostra storia.

Per riscoprire quelle emozioni vissute, riascoltare quelle melodie che, chiudendo gli occhi e ponendoci in ascolto della nostra anima ritornano alla memoria proprio come se il tamburo, la tromba o il clarinetto fossero proprio accanto a noi. E, avvolti da quella melodia e da quelle immagini, raccogliersi in preghiera e prepararsi alla Santa Pasqua.

La Processione di Gesù Nazareno (edizione 2019) sarà trasmessa domenica alle 18, le Varicedde (edizione 2018) mercoledì sera, le Vare (edizione 2018) giovedì sera e il Signore della Città venerdì sera.