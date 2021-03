Caltanissetta, restrizioni eccessive. VII commissione chiede attività di asporto nei giorni festivi

“Le attività commerciali hanno diritto di esercitare in modalità asporto anche nei giorni festivi così come previsto dalla normativa nazionale”.

La VII commissione del Consiglio Comunale di Caltanissetta, riunita in seguito alle disposizioni previste per la zona rossa, scrive una nota indirizzata al Presidente della Regione, al Sindaco di Caltanissetta e ai deputati regionali della provincia di Caltanissetta chiedendo un intervento di revisione.

“La Commissione, analizzando ed approfondendo le restrizioni imposte, ha potuto rilevare che il provvedimento Regionale impone ulteriori restrizioni rispetto al DPCM Nazionale relativo alle zone rosse; dal documento Regionale si evince infatti che nei giorni festivi in Sicilia non è permesso l’asporto per i pubblici esercizi, consentito invece sino alle 18 nei giorni feriali”.

La commissione, composta dalla Presidentessa Matilde Falcone (Diventerà Bellissima) e i consiglieri Michele D’Oro (Movimento 5 Stelle), Gianluca Bruzzaniti (UDC), Calogero Adornetto (Forza Italia), Oscar Aiello (LEGA), Salvatore Mazza (Caltanissetta Riparte), Oriana Mannella (Orgoglio Nisseno), Annalisa Petitto (Progressisti per Caltanissetta e Michele Giarratana (Caltanissetta Protagonista), ha ritenuto importante sollecitare un immediato intervento.

“In considerazione della grave crisi economica che attanaglia l’intera Nazione e ancora più la nostra Regione – conclusa nota – la Commissione ritiene doveroso intervenire urgentemente affinché ci si adegui a quelle che sono le limitazioni previste dalla normativa Nazionale, senza ulteriori penalizzazioni per la Regione Sicilia”.