Caltanissetta, lunedì show per il Woman’s Day: performance online dedicata alle donne e ai loro diritti

In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna la città torna di tingersi in rosa e risuonare di note, risate e vitalità.

Sabato 8 marzo alle ore 20.00 Tiziano La Marca, Marco Tumminelli e Marco Maira hanno organizzato Woman’s Day.

La kermesse, che si svolgerà sul palco del Teatro Rosso di San Secondo, gentilmente concesso da Michele Mandalà, sarà condotta dal performer Ernesto Trapanese.

Tanti gli artisti che si altereranno nel palco per omaggiare le donne e i loro diritti.

Nel rispetto delle misure di contenimento da Covid – 19 non ci sarà il pubblico in sala ma si potrà assistere alla diretta della serata in streaming attraverso le pagine Facebook “Natale in Rosa” e “Il Fatto Nisseno”.

Si esibiranno il Triangolo No Trio, Gente Emergente Girls, Tr3 Qu4rti Ensemble, Sara Sauta, Ilaria Cutaia, Singers Mast. Saranno presenti anche i ragazzi di Raggi d’Isole che, con la loro spontaneità, presenteranno il progetto di inclusione sociale promosso dalla cooperativa Etnos che, per questa serata, ha scelto di partecipare anche come sponsor.

“Ancora una volta abbiamo voluto accendere i riflettori sul mondo dello spettacolo, settore che continua a essere trascurato e mortificato da interventi inefficaci – hanno spiegato gli organizzatori -. Il nostro motto è <<Caltanissetta per Caltanissetta>> ed è per questo che abbiamo coinvolto maestranze locali”.

Gli artisti hanno scelto di portare avanti la protesta “dialogando” secondo la loro naturale forma di comunicazione: quella fatta di performance variegate e di alta qualità.

“Caltanissetta, già nell’origine del suo nome Kalat Nissa, celebra le donne ed è per questo che, dopo gli appuntamenti del Natale e quello di Sani Valentino, abbiamo scelto di tornare per offrire una nuova performance dedicata all’universo femminile che mantenga alta la speranza e la voglia di intrattenimento”.

Tutti coloro che vorranno sostenere questo progetto “in rosa” potranno contribuire con una donazione sulla piattaforma: https://www.facebook.com/donate/3696853930431387/190874222835478/

Lo spettacolo inizierà alle ore 20.00 di Sabato 8 marzo in diretta nelle Pagine Facebook di “Natale in Rosa” e “Il Fatto Nisseno”.