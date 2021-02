Vallelunga, bando So.svi.ma contribuiti piccole e medie imprese

VALLELUNGA – C’è tempo fino alle ore 12:00 di venerdì 12 febbraio 2021, -termine prorogato su richiesta del Commissario Straordinario dott.ssa Concettina Nicosia-, per accedere al bando unico territoriale che assegna contributi alle piccole e medie imprese di alcuni Comuni beneficiari delle aree interne e montane, tra cui il Comune di Vallelunga Pratameno.

Il bando, pubblicato da SO.SVI.MA. S.p.A., Agenzia per lo Sviluppo Locale delle Madonie, che gestisce l’iter procedurale, prevede, per ogni Comune dell’area interna e montana, una somma prestabilita. Il Comune di Vallelunga Pratameno ha avuto assegnata la somma di € 54.162,00, della quale il 20% è destinata alle imprese che si insediano per la prima volta o, se già esistenti, che aprono una nuova unità produttiva.

Sono ammissibili le spese di gestione sostenute nell’anno 2019 (c.d. “Azione a”), nonché le iniziative che prevedono la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività economiche, artigianali e commerciali, comprese le innovazioni tecnologiche, nonché l’acquisto di macchinari, impianti, arredi, attrezzature, opere murarie ed impiantistiche.

Le imprese devono essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese e non devono avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse a favore del Comune di Vallelunga Pratameno. Non possono essere in stato di liquidazione o di fallimento e soggette a procedure di concordato preventivo.

Ogni singola impresa può presentare una sola domanda di aiuto. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all’intervento sostenute e pagate dall’impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della candidatura e dal giorno 1 gennaio 2019, per la c.d. “Azione a”. Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura del 75% della spesa ammissibile, al netto di IVA, e fino ad un massimo di 10.000,00 euro per le nuove imprese e fino ad un massimo di 5.000,00 per le imprese esistenti.

Le somme sono state messe a disposizione dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, il quale ha trasmesso la documentazione per procedere alla ripartizione, “tra i comuni presenti nelle aree interne”, di un totale complessivo di 210 milioni di euro per il triennio 2020-2022.

Il bando e tutta la documentazione è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Vallelunga Pratameno.