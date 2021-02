Vaccini: quasi duemila prenotazioni di over 80 nell’Ennese

Sono quasi duemila nell’Ennese le prenotazioni effettuate dagli ultraottantenni per chiedere la somministrazione del vaccino anti Covid. Risultano ad oggi prenotati 1.006 cittadini ultraottantenni nel centro vaccinale dell’ospedale Umberto I di Enna, 371 nell’ospedale Chiello di Piazza Armerina, 450 mel presidio Basilotta di Nicosia e 154 cittadini che hanno chiesto l’inoculazione del vaccino a domicilio, per un totale di 1.981 ultraottantenni prenotati. Il numero, come spiega in una nota l’azienda sanitaria, e’ destinato a crescere gia’ oggi.

Le vaccinazioni inizieranno il 20 febbraio prossimo. Per prenotarsi on line anche tramite la prima pagina del sito dell’Asp di Enna, www.aspenna.it, alla piattaforma comunque raggiungibile con il link prenotazioni.vaccinicovid.gov.it avendo a disposizione codice fiscale, tessera sanitaria e cellulare. La procedura, molto intuitiva, dara’ la possibilita’ di scegliere giorno e sede vaccinale; il codice, inviato con un messaggio al cellulare, completera’ la prenotazione con l’indicazione del giorno, dell’orario e della sede vaccinale. Sempre sul sito dell’Asp di Enna e’ possibile scaricare i moduli per il consenso e la scheda anamnestica.