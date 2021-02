Sicilia, Confindustria Cisambiente: “Pierobon resti al suo posto”

Le imprese del settore ecologia chiedono che l’assessore regionale all’Energia in Sicilia, Alberto Pierobon, resti al suo posto.

Si fanno, infatti, sempre piu’ insistenti le voci che darebbero come imminente l’addio di Pierobon dalla giunta regionale, nonostante le parole del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che, incalzato dai giornalisti, a fatto riferimento solo a “indiscrezioni giornalistiche”.

Tuttavia, ora anche da parte di Confindustria Cisambiente, che rappresenta piu’ di 600 aziende, c’e’ stata una levata di scudi nei confronti dell’assessore: in una lettera, indirizzata al governatore siciliano, infatti, si sottolinea come “in questi anni di collaborazione con Pierobon abbiamo apprezzato la grande competenza e trasparenza negli atti con noi portati avanti”.

Un rapporto grazie al quale “abbiamo fatto importanti passi avanti in materia di rifiuti, attraverso la definizione del Piano Regionale dei Rifiuti e la legge di Riforma degli ex Ato, raggiungendo traguardi importanti e che allontanano la Sicilia dallo spettro dell’emergenza rifiuti.

Abbiamo avuto modo di apprezzare il piglio pragmatico dell’Assessore Pierobon che, nonostante la cronica mancanza (peraltro nazionale) di impianti, ha evitato di consegnare ai tanti turisti estivi un’immagine della Sicilia sommersa dai rifiuti e abbiamo altresi’ apprezzato la riorganizzazione dei vari uffici dell’Assessorato con l’ingresso recente del nuovo direttore del Dipartimento Energia”.

Per questo, e’ la conclusione della lettera, “consideriamo pregevole il lavoro sin qui svolto dall’assessore con il quale abbiamo anche firmato lo scorso 2019 un protocollo di trasparenza e legalita’ per un settore che in passato ha avuto molte criticita’ proprio in questi ambiti”.

E’ un appello che sembra dare ormai per irrevocabile la fuoriuscita dell’assessore: ipotesi rafforzata dalla decisione, ufficializzata la scorsa settimana, del presidente e dei componenti del Comitato per la legalita’, la trasparenza e l’efficienza amministrativa, di dimettersi “dopo aver preso atto della ormai certa sostituzione dell’assessore.

Alberto Pierobon e ritengono, pertanto, concluso il rapporto di collaborazione di natura fiduciaria che ha caratterizzato questi anni di proficuo lavoro”. Un rapporto di “leale collaborazione cui si devono varie iniziative, tra cui il protocollo in materia di appalti tra Assessorato Regionale e Prefetture dell’Isola”.