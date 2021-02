Pesca illegale: fermati due pescherecci egiziani dalla Guardia di Finanza a largo di Lampedusa.

Due pescherecci egiziani sono stati sorpresi a pescare illegalmente nelle acque territoriali, a largo di Lampedusa. I due pescherecci sono stati fermati dalla Guardia di Finanza impegnata nel pattugliamento anti immigrazione clandestina.

I due pescherecci sono stati scortati in porto dove finanzieri e militari della Capitaneria di Porto hanno sequestrato l’attrezzatura da pesca e denunciato in totale 29 persone, tutti cittadini egiziani per pesca di frodo in acque nazionali. I due pescherecci sono stati successivamente rilasciati.