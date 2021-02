Nuovo colpo di mercato per la Nissa. Ingaggiato il difensore Fabio Campanaro.

La Nissa mette a segno un grande colpo di mercato, di quelli destinati a lasciare il segno. Il presidente Arialdo Giammusso e il direttore sportivo Giancarlo Bonsignore, hanno infatti raggiunto l’accordo con il difensore centrale Fabio Campanaro, classe 1988, di Gela che è dunque a tutti gli effetti un nuovo giocatore biancoscudato.

Fabio non ha certo bisogno di presentazioni, essendo uno dei più forti difensori della categoria e avendo maturato esperienze importanti in Serie D con Acireale, Gela e in Eccellenza lo scorso campionato con la Sancataldese, prima di passare nella stagione 2020-21 nuovamente al Gela Calcio, società che il presidente Giammusso coglie l’occasione di ringraziare per avere mostrato grande sensibilità, assecondando i voleri del giocatore che aveva il desiderio di sposare il progetto biancoscudato in Eccellenza.

La Nissa Fc e i suoi tifosi augurano una lunga permanenza a Fabio, nella speranza di potere raggiungere insieme importanti traguardi e cioè di riportare il glorioso vessillo biancoscudato nelle categorie che merita.