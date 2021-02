Mussomeli, sindaco Catania: “Investiamo sul sorriso dei nostri bimbi”

“Siamo felici di aver scelto, come amministrazione, di investire – in tempi di pandemia – sui giochi per i nostri bambini” . “Abbiamo investito alcune migliaia di euro . continua il primo cittadino – per l’acquisto di diversi giochi che sfileranno la voglia di giocare dei nostri bimbi.

Giocare a quella età significa imparare a socializzare, condividere e crescere e sono certo che i nostri bimbi saranno ancora più felici di andare all’asilo anche per la possibilità che avranno di divertirsi ancora di più. Un grazie ai due speciali volontari e ai miei assessori per l’opera di montaggio fatto dedicando il loro tempo in questo pomeriggio di sabato”.