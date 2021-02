Malattie rare: Padova si candida come capitale di un centro europeo

“Se è rara una malattia, non altrettanto deve essere il diritto di curarsi. La politica ha il dovere di dare risposte. In Senato ho presentato un disegno di legge a inizio legislatura sulle malattie rare con un obiettivo preciso: garantire assistenza ai pazienti, investire sulla ricerca di nuove cure.

Per raggiungere certi traguardi, serve l’impegno di tutti. Ci sono battaglie che non hanno colori politici.

Oggi Padova si candida a capitale europea delle malattie rare. E’ una città che da sempre è in prima linea con strutture sanitarie impegnate nella formazione in questo campo. Il lavoro di chi opera, soprattutto nella ricerca, va valorizzato. Serve un Fondo ad hoc per le malattie rare e bisogna promuovere la diffusione dello screening neonatale come strumento di prevenzione”.

Così il senatore Udc Antonio De Poli in occasione della Giornata internazionale sulle malattie rare.