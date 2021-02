Loreto Ognibene aderisce all’Udc Italia. “Per me un ritorno alla Casa Madre”.

Loreto Ognibene, già commissario provinciale della Lega, con la quale è stato anche candidato alle Politiche del 2018, ottenendo un record di consensi per la Lega nel suo territorio, aderisce all’Udc Italia guidata in Sicilia dall’On. Decio Terrana, rientrando quindi “nella sua casa madre”, citando le sue parole.

“Sono entusiasta per l’adesione di Loreto – trasmette l’On. Terrana – A Caltanissetta abbiamo costruito un progetto solido e forte che ci porterà ad essere protagonisti su tutto il territorio. L’Udc svolge oggi un ruolo determinante per la politica regionale, stiamo continuando a crescere ovunque, con tanti professionisti, consiglieri ed Amministratori che si mettono in gioco nel proprio territorio per trasmettere i valori moderati dell’Udc Italia, unico punto di riferimento, ormai, della tradizione dello Scudocrociato”.

Loreto Ognibene è stato Commissario Provinciale della Lega a Caltanissetta, e può vantare grande esperienza politica maturata sul campo, grazie all’instancabile attività politica svolta sempre nell’interesse del proprio territorio.

“La mia adesione all’Udc Italia è un ritorno alla Casa Madre – trasmette l’ex commissario provinciale della Lega – Tanti amici, militanti nella Lega negli ultimi anni, hanno maturato come i tempi siano maturi per un ritorno allo Scudocrociato, non potendoci più identificare nel progetto portato avanti dalla Lega di Matteo Salvini, sempre più lontano da quella politica concreta e moderata che si impegna a risolvere i problemi dei cittadini non lasciando spazio a facili soluzioni populiste.

Infatti, anche il mio passaggio fa parte di un Progetto Regionale condiviso da tutti; già tanti amici hanno deciso di aderire nell’Udc e tanti altri lo faranno nelle prossime settimane. Ringrazio l’On. Terrana per avermi accolto nella sua squadra, mi spenderò e ci spenderemo al meglio per il nostro territorio e per la provincia di Caltanissetta, dove esiste già un progetto ben radicato a cui avrò il piacere di partecipare attivamente”.